The Athletic: большинство игроков НХЛ хотят отставки комиссионера Гэри Беттмэна

The Athletic провёл анонимный опрос среди действующих игроков Национальной хоккейной лиги, чтобы узнать их мнение о комиссионере Гэри Беттмэне. Большинство игроков (54,55%) проголосовали за отставку многолетнего главы НХЛ.

«Это может быть непопулярным мнением, но я думаю, что он проделал хорошую работу по стабилизации нашей лиги», — сказал игрок НХЛ на условиях анонимности.

«Культура лиги должна измениться. НХЛ нужно сделать хоккей более доступным для многих людей», — сказал один из игроков НХЛ.

«Я думаю, было бы хорошо иметь свежее лицо», — сказал другой.

Беттмэн возглавляет НХЛ уже 32 года и работает комиссионером дольше всех среди североамериканских профессиональных спортивных лиг.