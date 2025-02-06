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Форвард «Вашингтона» Уилсон: горжусь тем, какой игрок получается из Протаса

Форвард «Вашингтона» Уилсон: горжусь тем, какой игрок получается из Протаса
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон оценил игру белорусского нападающего Алексея Протаса в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (6:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Манджапане (Сандин, Дауд) – 14:08     1:1 Беннетт (Боквист) – 19:30     2:1 Уилсон (Протас) – 21:15 (sh)     2:2 Барков (Вераге, Райнхарт) – 24:14     3:2 Эллер (Карлсон) – 42:19     4:2 Дауд (Манджапане, Строум) – 46:10     4:3 Ткачук (Шмидт, Беннетт) – 47:46     5:3 Протас – 58:21     6:3 Овечкин (Фехервари, Дауд) – 59:59    

«Это был шикарный пас от Протаса. Он проводит просто потрясающий сезон. Я горжусь тем, какой игрок из него получается. Видно, что он элитный талант, умный хоккеист, который принимает правильные решения. Играть с ним — одно удовольствие», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

В этой встрече Уилсон забросил одну шайбу с передачи Протаса.

В нынешнем сезоне Протас провёл 53 матча, в которых забил 22 гола и сделал 23 результативные передачи.

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