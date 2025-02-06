Форвард «Вашингтона» Уилсон: горжусь тем, какой игрок получается из Протаса

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон оценил игру белорусского нападающего Алексея Протаса в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (6:3).

«Это был шикарный пас от Протаса. Он проводит просто потрясающий сезон. Я горжусь тем, какой игрок из него получается. Видно, что он элитный талант, умный хоккеист, который принимает правильные решения. Играть с ним — одно удовольствие», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

В этой встрече Уилсон забросил одну шайбу с передачи Протаса.

В нынешнем сезоне Протас провёл 53 матча, в которых забил 22 гола и сделал 23 результативные передачи.

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