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Ассоциация игроков НХЛ оспорит длительную дисквалификацию одноклубника Капризова

Ассоциация игроков НХЛ оспорит длительную дисквалификацию одноклубника Капризова
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Ассоциация игроков НХЛ подала апелляцию от имени Райана Хартмана относительно дисциплинарного решения лиги об его отстранении на 10 игр, сообщает НХЛПА в социальной сети X.

Напомним, Райан Хартман был дисквалифицирован на 10 матчей за грубый силовой приём в матче регулярного сезона с «Оттавой Сенаторз» (6:0).

Во время вбрасывания Хартман навалился на немецкого нападающего «Оттавы» Тима Штюцле и ударом локтя уронил его на лёд лицом вниз. Форвард «Сенаторз» получил рассечение, а американский нападающий «Миннесоты» был удалён до конца игры.

Также помимо длительной дисквалификации лига оштрафовала Хартмана на $ 487,8 тыс.

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