Тренер «Флориды» прокомментировал поражение команды в матче с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о поражении команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Манджапане (Сандин, Дауд) – 14:08 1:1 Беннетт (Боквист) – 19:30 2:1 Уилсон (Протас) – 21:15 (sh) 2:2 Барков (Вераге, Райнхарт) – 24:14 3:2 Эллер (Карлсон) – 42:19 4:2 Дауд (Манджапане, Строум) – 46:10 4:3 Ткачук (Шмидт, Беннетт) – 47:46 5:3 Протас – 58:21 6:3 Овечкин (Фехервари, Дауд) – 59:59
«В таких матчах у тебя нет права на ошибку. Их вратарь сделал несколько ключевых сэйвов. У нас было пара игроков, которые сыграли не лучшим образом, но в целом это был хорошо проведенный матч», — приводит слова Мориса официальный сайт «Вашингтона».
На данный момент «Флорида» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 67 очков. «Вашингтон» лидирует на Востоке, набрав 77 очков.
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