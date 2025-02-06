Тренер «Флориды» прокомментировал поражение команды в матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о поражении команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6).

«В таких матчах у тебя нет права на ошибку. Их вратарь сделал несколько ключевых сэйвов. У нас было пара игроков, которые сыграли не лучшим образом, но в целом это был хорошо проведенный матч», — приводит слова Мориса официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент «Флорида» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 67 очков. «Вашингтон» лидирует на Востоке, набрав 77 очков.

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