Агент Овечкина назвал причины успешной игры форварда в 39-летнем возрасте

Агент Глеб Чистяков, являющийся представителем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России рассказал, благодаря чему форварду удаётся успешно играть в 39-летнем возрасте.

«Я знаю, что Саша внёс некоторые изменения в предсезонную подготовку. Детально я говорить об этом не буду. Если у вас будет время и желание, вы можете с его персональным тренером Павлом Бурлаченко это обсудить. Но то, что изменения были внесены, — это точно. И они сработали.

Это то, что касается Саши. Но он же не в индивидуальном виде спорта, а в командном. Команда стала намного сильнее, была сделана большая работа генеральным менеджером и руководством, пришли новые игроки, которые усилили «Вашингтон». И это всё в совокупности даёт такой хороший результат. Если бы не травма, результат Александра мог бы быть ещё лучше, — цитирует Чистякова команда Овечкина в телеграм-канале.

Напомним, в матче с «Флоридой Пантерз» (6:3) Овечкин поразил пустые ворота соперника за одну десятую секунды до конца матча.

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