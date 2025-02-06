Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Овечкина назвал причины успешной игры форварда в 39-летнем возрасте

Агент Овечкина назвал причины успешной игры форварда в 39-летнем возрасте
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Глеб Чистяков, являющийся представителем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России рассказал, благодаря чему форварду удаётся успешно играть в 39-летнем возрасте.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Манджапане (Сандин, Дауд) – 14:08     1:1 Беннетт (Боквист) – 19:30     2:1 Уилсон (Протас) – 21:15 (sh)     2:2 Барков (Вераге, Райнхарт) – 24:14     3:2 Эллер (Карлсон) – 42:19     4:2 Дауд (Манджапане, Строум) – 46:10     4:3 Ткачук (Шмидт, Беннетт) – 47:46     5:3 Протас – 58:21     6:3 Овечкин (Фехервари, Дауд) – 59:59    

«Я знаю, что Саша внёс некоторые изменения в предсезонную подготовку. Детально я говорить об этом не буду. Если у вас будет время и желание, вы можете с его персональным тренером Павлом Бурлаченко это обсудить. Но то, что изменения были внесены, — это точно. И они сработали.

Это то, что касается Саши. Но он же не в индивидуальном виде спорта, а в командном. Команда стала намного сильнее, была сделана большая работа генеральным менеджером и руководством, пришли новые игроки, которые усилили «Вашингтон». И это всё в совокупности даёт такой хороший результат. Если бы не травма, результат Александра мог бы быть ещё лучше, — цитирует Чистякова команда Овечкина в телеграм-канале.

Напомним, в матче с «Флоридой Пантерз» (6:3) Овечкин поразил пустые ворота соперника за одну десятую секунды до конца матча.

Материалы по теме
«Всё из-за Гретцки». Реакция Америки на необычный 878-й гол Овечкина в НХЛ
«Всё из-за Гретцки». Реакция Америки на необычный 878-й гол Овечкина в НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android