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Гол Панарина помог «Рейнджерс» дома одержать победу над «Бостоном»

Гол Панарина помог «Рейнджерс» дома одержать победу над «Бостоном»
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Сегодня, в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 26:07     1:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 35:03     1:2 Линдхольм (Маршан, Задоров) – 35:19     2:2 Трочек (Миллер, Бродзински) – 45:27     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 51:54 (sh)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские форварды Винсент Трочек и Крис Крайдер. Также голом отметился российский нападающий Артемий Панарин.

У «Бостона» забитыми голами отличились чешский нападающий Давид Пастрняк и шведский форвард Элиас Линдхольм.

«Рейнджерс» сыграет дома с «Питтсбург Пингвинз» 8 февраля. «Бостон» начнёт домашнюю серию и встретится с «Вегас Голден Найтс» также 8 февраля.

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