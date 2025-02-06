Гол Панарина помог «Рейнджерс» дома одержать победу над «Бостоном»

Сегодня, в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские форварды Винсент Трочек и Крис Крайдер. Также голом отметился российский нападающий Артемий Панарин.

У «Бостона» забитыми голами отличились чешский нападающий Давид Пастрняк и шведский форвард Элиас Линдхольм.

«Рейнджерс» сыграет дома с «Питтсбург Пингвинз» 8 февраля. «Бостон» начнёт домашнюю серию и встретится с «Вегас Голден Найтс» также 8 февраля.