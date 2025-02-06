Артемий Панарин догнал Кирилла Капризова в топ-3 российских снайперов сезона НХЛ
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в домашней встрече регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (3:2) и догнал тройку лучших российских снайперов текущего сезона Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 26:07 1:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 35:03 1:2 Линдхольм (Маршан, Задоров) – 35:19 2:2 Трочек (Миллер, Бродзински) – 45:27 3:2 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 51:54 (sh)
Теперь в активе Панарина 23 гола, столько же у нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. При этом Панарин сыграл в текущем сезоне 51 матч, Капризов — 37 матчей.
Больше них из россиян забили в этом регулярном чемпионате только два игрока — Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» (25 шайб в 37 матчах) и Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (25 шайб в 50 матчах).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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