«Ванкувер» заключит шестилетний контракт на $ 33 млн с новичком, выменянным у «Питтсбурга»

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин сообщил, что канадский клуб достиг договорённости о подписании нового контракта с защитником Маркусом Петтерссоном. Об условиях предстоящей сделки информирует пресс-служба «Кэнакс» в социальных сетях.

Сообщается, что клуб и игрок достигли договорённости о заключении шестилетнего контракта со среднегодовой зарплатой в $ 5,5 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 33 млн.

Напомним, что шведский защитник пополнил состав «Ванкувера» в начале этого февраля в результате большого обмена с «Питтсбург Пингвинз». 1 февраля 2025 года «Питтсбург» обменял Петтерссона и форварда Дрю О’Коннора в «Ванкувер». Взамен «пингвины» получили форварда Дэнтона Хайнена, защитника Венсана Деарне, права на шведского форварда Мельвина Фернстрёма и выбор в первом раунде драфта НХЛ 2025 года