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Крис Крайдер стал вторым игроком в истории «Рейнджерс» с 50+ победными шайбами за клуб

Крис Крайдер стал вторым игроком в истории «Рейнджерс» с 50+ победными шайбами за клуб
Крис Крайдер
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Сегодня, в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 26:07     1:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 35:03     1:2 Линдхольм (Маршан, Задоров) – 35:19     2:2 Трочек (Миллер, Бродзински) – 45:27     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 51:54 (sh)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские форварды Винсент Трочек и Крис Крайдер. Также голом отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Автором победной шайбы в этом матче стал выступающий на протяжении всей своей карьеры в НХЛ за «Рейнджерс» 33-летний Крайдер. Американский форвард отличился при игре в меньшинстве, в 50-й раз принеся «синерубашечникам» победу в матче НХЛ.

Крис стал всего вторым игроком в истории «Рейнджерс», сумевшим записать на свой счёт как минимум 50 победных шайб. Клубный рекорд по этому показателю принадлежит одной из главных легенд «Рейнджерс» Роду Жильберу (52).

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