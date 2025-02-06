Крис Крайдер стал вторым игроком в истории «Рейнджерс» с 50+ победными шайбами за клуб

Сегодня, в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские форварды Винсент Трочек и Крис Крайдер. Также голом отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Автором победной шайбы в этом матче стал выступающий на протяжении всей своей карьеры в НХЛ за «Рейнджерс» 33-летний Крайдер. Американский форвард отличился при игре в меньшинстве, в 50-й раз принеся «синерубашечникам» победу в матче НХЛ.

Крис стал всего вторым игроком в истории «Рейнджерс», сумевшим записать на свой счёт как минимум 50 победных шайб. Клубный рекорд по этому показателю принадлежит одной из главных легенд «Рейнджерс» Роду Жильберу (52).