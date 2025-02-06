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Зибанеджад вышел на третье место в истории «Рейнджерс» в НХЛ по очкам в меньшинстве

Зибанеджад вышел на третье место в истории «Рейнджерс» в НХЛ по очкам в меньшинстве
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Сегодня, в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 26:07     1:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 35:03     1:2 Линдхольм (Маршан, Задоров) – 35:19     2:2 Трочек (Миллер, Бродзински) – 45:27     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 51:54 (sh)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские форварды Винсент Трочек и Крис Крайдер. Также голом отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Автором победной шайбы в этом матче стал выступающий на протяжении всей своей карьеры в НХЛ за «Рейнджерс» 33-летний Крайдер. Американский форвард отличился при игре в меньшинстве, воспользовавшись передачей в исполнении Мики Зибанеджада.

Шведский форвард набрал 27-е очко при игре в меньшинстве за время своего выступления в «Рейнджерс», благодаря чему вышел на третье место в клубной истории по этому показателю. Сегодня Мика сравнялся с показателем Адама Грэйвза (по 27 очков). На втором месте располагается Уолт Ткачук (29), а клубный рекорд принадлежит Марку Мессье (51).

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