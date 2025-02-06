Зибанеджад вышел на третье место в истории «Рейнджерс» в НХЛ по очкам в меньшинстве

Сегодня, в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские форварды Винсент Трочек и Крис Крайдер. Также голом отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Автором победной шайбы в этом матче стал выступающий на протяжении всей своей карьеры в НХЛ за «Рейнджерс» 33-летний Крайдер. Американский форвард отличился при игре в меньшинстве, воспользовавшись передачей в исполнении Мики Зибанеджада.

Шведский форвард набрал 27-е очко при игре в меньшинстве за время своего выступления в «Рейнджерс», благодаря чему вышел на третье место в клубной истории по этому показателю. Сегодня Мика сравнялся с показателем Адама Грэйвза (по 27 очков). На втором месте располагается Уолт Ткачук (29), а клубный рекорд принадлежит Марку Мессье (51).