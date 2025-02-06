Шестёркин заработал на себе удаление Маршана, которое помогло «Рейнджерс» сравнять счёт

Сегодня, в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские форварды Винсент Трочек и Крис Крайдер. Также голом отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Перед началом третьего периода «синерубашечники» уступали со счётом 1:2, но в начале заключительной двадцатиминутки они смогли заработать большинство. Один из главных лидеров «Бостона» Брэд Маршан прокатывался через вратарскую хозяев и столкнулся с голкипером «Рейнджерс» Игорем Шестёркиным. Главные арбитры встречи Жан Эбер и Келли Сазерлэнд зафиксировали атаку вратаря и удалили Маршана за грубость.

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Формально это большинство «Рейнджерс» не реализовали, но спустя две секунды после появления Маршана из штрафного бокса Трочек переправил шайбу в ворота гостей, сравняв счёт в матче.