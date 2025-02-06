Крайдер вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» в НХЛ по голам в меньшинстве

Сегодня, в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские форварды Винсент Трочек и Крис Крайдер. Также голом отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Автором победной шайбы в этом матче стал выступающий на протяжении всей своей карьеры в НХЛ за «Рейнджерс» 33-летний Крайдер. Американский форвард отличился при игре в меньшинстве, записав в свой актив 12-й гол в этом формате за карьеру в лиге.

Таким образом Крайдер вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» в НХЛ по голам в меньшинстве, сравнявшись с Биллом Фейрбейрном (по 12 голов). Клубный рекорд по заброшенным шайбам в меньшинстве принадлежит Марку Мессье (23), второе место занимает Адам Грэйвз (16), топ-3 замыкает Дон Мэлоуни (14).