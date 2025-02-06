Давид Пастрняк продлил лучшую действующую серию в НХЛ с результативными действиями

Сегодня, в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2.

У «Бостона» забитыми голами отличились чешский нападающий Давид Пастрняк и шведский форвард Элиас Линдхольм. Благодаря заброшенной шайбе в ворота голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина 28-летний Пастрняк продлил серию с набранными очками до 12 матчей.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, эта серия чешского форварда на данный момент является лучшей действующей во всей лиге. Давид набирал очки во всех матчах, начиная с 11 января 2025 года. На этом отрезке в его активе 11 голов и 14 результативных передач.