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Давид Пастрняк продлил лучшую действующую серию в НХЛ с результативными действиями

Давид Пастрняк продлил лучшую действующую серию в НХЛ с результативными действиями
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Сегодня, в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 26:07     1:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 35:03     1:2 Линдхольм (Маршан, Задоров) – 35:19     2:2 Трочек (Миллер, Бродзински) – 45:27     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 51:54 (sh)    

У «Бостона» забитыми голами отличились чешский нападающий Давид Пастрняк и шведский форвард Элиас Линдхольм. Благодаря заброшенной шайбе в ворота голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина 28-летний Пастрняк продлил серию с набранными очками до 12 матчей.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, эта серия чешского форварда на данный момент является лучшей действующей во всей лиге. Давид набирал очки во всех матчах, начиная с 11 января 2025 года. На этом отрезке в его активе 11 голов и 14 результативных передач.

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