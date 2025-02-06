Защитник Владислав Гавриков забил первый гол в этом сезоне НХЛ с 10 ноября 2024 года

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Монреаль Канадиенс». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.

Счёт в матче был открыт на второй минуте встречи российским защитником хозяев Владислав Гавриков. Проводящий 51-й матч в нынешнем сезоне 29-летний россиянин забросил третью шайбу в текущем регулярном чемпионате, прервав длительную безголевую серию.

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Последний раз Владислав отличался ещё 10 ноября 2024 года, когда поразил ворота «Коламбус Блю Джекетс». Примечательно, что свой первый гол в этом сезоне Гавриков забросил матчем ранее, 8 ноября 2024 года отличившись во встрече с «Ванкувер Кэнакс». После того отрезка россиянин не забивал на протяжении 34 матчей.