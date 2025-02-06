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Защитник Владислав Гавриков забил первый гол в этом сезоне НХЛ с 10 ноября 2024 года

Защитник Владислав Гавриков забил первый гол в этом сезоне НХЛ с 10 ноября 2024 года
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Монреаль Канадиенс». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1-й период
1 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Гавриков (Байфилд) – 01:39    

Счёт в матче был открыт на второй минуте встречи российским защитником хозяев Владислав Гавриков. Проводящий 51-й матч в нынешнем сезоне 29-летний россиянин забросил третью шайбу в текущем регулярном чемпионате, прервав длительную безголевую серию.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Последний раз Владислав отличался ещё 10 ноября 2024 года, когда поразил ворота «Коламбус Блю Джекетс». Примечательно, что свой первый гол в этом сезоне Гавриков забросил матчем ранее, 8 ноября 2024 года отличившись во встрече с «Ванкувер Кэнакс». После того отрезка россиянин не забивал на протяжении 34 матчей.

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