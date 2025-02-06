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Передача Подколзина и гол Хаймана в овертайме помогли «Эдмонтону» обыграть «Чикаго»

Передача Подколзина и гол Хаймана в овертайме помогли «Эдмонтону» обыграть «Чикаго»
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В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арвидссон (Янмарк, Кулак) – 28:51     1:1 Райхель (Терявяйнен, Михеев) – 39:54     1:2 Скиннер (Драйзайтль, Подколзин) – 41:11     1:3 Драйзайтль (Скиннер) – 48:16     2:3 Донато (Терявяйнен, Бедард) – 52:12 (pp)     3:3 Мартинес (Донато) – 56:16     3:4 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 61:36 (pp)    

Голами в составе «Эдмонтона» отметились Виктор Арвидссон, Леон Драйзайтль, Джефф Скиннер и Зак Хайман, забивший победный гол в овертайме. Результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин. За «Чикаго» шайбы забросили Лукас Райхель, Райан Донато и Алек Мартинес. Отметим, что «Чикаго» отыгрались со счёта 1:3 за восемь минут до конца третьего периода.

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