Передача Подколзина и гол Хаймана в овертайме помогли «Эдмонтону» обыграть «Чикаго»

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

Голами в составе «Эдмонтона» отметились Виктор Арвидссон, Леон Драйзайтль, Джефф Скиннер и Зак Хайман, забивший победный гол в овертайме. Результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин. За «Чикаго» шайбы забросили Лукас Райхель, Райан Донато и Алек Мартинес. Отметим, что «Чикаго» отыгрались со счёта 1:3 за восемь минут до конца третьего периода.