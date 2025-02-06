НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 февраля

6 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Сегодня, в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2. Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин.

На данный момент не завершён один матч: