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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 февраля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 февраля
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6 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Сегодня, в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:2. Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 26:07     1:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 35:03     1:2 Линдхольм (Маршан, Задоров) – 35:19     2:2 Трочек (Миллер, Бродзински) – 45:27     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 51:54 (sh)    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арвидссон (Янмарк, Кулак) – 28:51     1:1 Райхель (Терявяйнен, Михеев) – 39:54     1:2 Скиннер (Драйзайтль, Подколзин) – 41:11     1:3 Драйзайтль (Скиннер) – 48:16     2:3 Донато (Терявяйнен, Бедард) – 52:12 (pp)     3:3 Мартинес (Донато) – 56:16     3:4 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 61:36 (pp)    

На данный момент не завершён один матч:

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Гавриков (Байфилд) – 01:39     1:1 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 23:51     2:1 Фёгеле – 25:23     3:1 Кларк (Копитар, Тюркотт) – 40:15    
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