Макдэвид обошёл Овечкина по очкам в овертаймах в НХЛ и уступает лишь Кросби и Малкину

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в овертайме, где он ассистировал на победный гол Зака Хаймана. Для Коннора это результативное действие стало 42-м (16+26) в овертаймах за карьеру в НХЛ. Благодаря этому канадский форвард вышел на чистое третье место в истории.

Макдэвид обошёл форварда «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна (13+28) и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (27+14).

Рекорд НХЛ по очкам в дополнительное время принадлежит капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 47 (23+24) очков. Второе место занимает его одноклубник российский нападающий Евгений Малкин — 43 (13+30) очка.