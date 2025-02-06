Макдэвид обошёл Овечкина по очкам в овертаймах в НХЛ и уступает лишь Кросби и Малкину
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в овертайме, где он ассистировал на победный гол Зака Хаймана. Для Коннора это результативное действие стало 42-м (16+26) в овертаймах за карьеру в НХЛ. Благодаря этому канадский форвард вышел на чистое третье место в истории.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арвидссон (Янмарк, Кулак) – 28:51 1:1 Райхель (Терявяйнен, Михеев) – 39:54 1:2 Скиннер (Драйзайтль, Подколзин) – 41:11 1:3 Драйзайтль (Скиннер) – 48:16 2:3 Донато (Терявяйнен, Бедард) – 52:12 (pp) 3:3 Мартинес (Донато) – 56:16 3:4 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 61:36 (pp)
Макдэвид обошёл форварда «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна (13+28) и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (27+14).
Рекорд НХЛ по очкам в дополнительное время принадлежит капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 47 (23+24) очков. Второе место занимает его одноклубник российский нападающий Евгений Малкин — 43 (13+30) очка.
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