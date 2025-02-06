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Лос-Анджелес Кингз — Монреаль Канадиенс, результат матча 6 февраля 2025, счёт 6:3, регулярный чемпионат НХЛ

Гол и передача Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Монреаль»
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на своей площадке обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Гавриков (Байфилд) – 01:39     1:1 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 23:51     2:1 Фёгеле – 25:23     3:1 Кларк (Копитар, Тюркотт) – 40:15     3:2 Каррье – 43:37     4:2 Фиала (Лаферрье, Байфилд) – 50:46     4:3 Майлу (Ньюхук, Дак) – 53:37     5:3 Фиала (Гавриков, Байфилд) – 54:12     6:3 Мур (Фёгеле) – 57:30    

Счёт в матче был открыт на второй минуте встречи российским защитником хозяев Владиславом Гавриковым. Проводящий 51-й матч в нынешнем сезоне 29-летний россиянин забросил третью шайбу в текущем регулярном чемпионате, прервав длительную безголевую серию с 10 ноября 2024 года. Также россиянин отметился результативной передачей. Ещё по голу в составе «Кингз» забили Уоррен Фёгеле, Брандт Кларк, Тревор Мур и Кевин Фиала, оформивший дубль. За «Монреаль» заброшенными шайбами отметились Майк Мэтисон, Александр Каррье и Логан Майлу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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