Гол и передача Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Монреаль»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на своей площадке обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3.

Счёт в матче был открыт на второй минуте встречи российским защитником хозяев Владиславом Гавриковым. Проводящий 51-й матч в нынешнем сезоне 29-летний россиянин забросил третью шайбу в текущем регулярном чемпионате, прервав длительную безголевую серию с 10 ноября 2024 года. Также россиянин отметился результативной передачей. Ещё по голу в составе «Кингз» забили Уоррен Фёгеле, Брандт Кларк, Тревор Мур и Кевин Фиала, оформивший дубль. За «Монреаль» заброшенными шайбами отметились Майк Мэтисон, Александр Каррье и Логан Майлу.

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