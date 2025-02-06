Расписание матчей КХЛ на 6 февраля 2025 года
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Сегодня, 6 февраля, пройдут девять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 80 очков после 53 матчей. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и ЦСКА.
Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 76 очков после 55 матчей. В тройку Восточной конференции входят казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».
Регулярка сезона-2024/2025 завершится 23 марта.
Комментарии
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