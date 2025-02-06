Расписание матчей КХЛ на 6 февраля 2025 года

Сегодня, 6 февраля, пройдут девять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 80 очков после 53 матчей. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и ЦСКА.

Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 76 очков после 55 матчей. В тройку Восточной конференции входят казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».

Регулярка сезона-2024/2025 завершится 23 марта.