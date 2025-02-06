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Драйзайтль обошёл Овечкина и Ягра по числу сезонов подряд с 80+ очками

Драйзайтль обошёл Овечкина и Ягра по числу сезонов подряд с 80+ очками
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ). Немецкий форвард вышел на первое место в списке бомбардиров текущего сезона с 81 (38+43) очком.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арвидссон (Янмарк, Кулак) – 28:51     1:1 Райхель (Терявяйнен, Михеев) – 39:54     1:2 Скиннер (Драйзайтль, Подколзин) – 41:11     1:3 Драйзайтль (Скиннер) – 48:16     2:3 Донато (Терявяйнен, Бедард) – 52:12 (pp)     3:3 Мартинес (Донато) – 56:16     3:4 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 61:36 (pp)    

Драйзайтль седьмой сезон подряд набирает минимум 80 очков. По этому показателю немецкий форвард обошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Петера Штястны и легендарного чешского форварда Яромира Ягра, которые шесть сезонов подряд набирали миниум 80 очков.

Среди игроков, родившихся вне Северной Америки, лишь Яри Курри имеет более длительную серию сезонов с 80+ очками. Финский форвард девять сезонов подряд набирал минимум 80 очков.

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