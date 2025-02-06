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Расписание матчей Еврохоккейтура на 6 февраля 2025 года

Расписание матчей Еврохоккейтура на 6 февраля 2025 года
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Сегодня, 6 февраля, начнётся шведский этап Еврохоккейтура. В сегодняшнем игровом дне команды проведут два матча.

В 21:00 мск в Стокгольме на лёд «Авичи-Арены» выйдут сборные Чехии и Швеции. В предыдущем этапе Евротура в Швейцарии сборная Чехии обыграла шведскую сборную со счётом 5:3. На Кубке Карьяла чешская сборная также оказалась сильнее Швеции со счётом 5:2.

Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
06 февраля 2025, четверг. 21:00 МСК
Чехия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 21:45 мск вынесенный матч в Лангау пройдёт между сборными Швейцарии и Финляндии. На предыдущем этапе Евротура швейцарская сборная с минимальным счётом 1:0 обыграла финскую сборную.

Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
06 февраля 2025, четверг. 21:45 МСК
Швейцария
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Календарь Евротура
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