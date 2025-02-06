Расписание матчей Еврохоккейтура на 6 февраля 2025 года

Сегодня, 6 февраля, начнётся шведский этап Еврохоккейтура. В сегодняшнем игровом дне команды проведут два матча.

В 21:00 мск в Стокгольме на лёд «Авичи-Арены» выйдут сборные Чехии и Швеции. В предыдущем этапе Евротура в Швейцарии сборная Чехии обыграла шведскую сборную со счётом 5:3. На Кубке Карьяла чешская сборная также оказалась сильнее Швеции со счётом 5:2.

Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer 06 февраля 2025, четверг. 21:00 МСК Чехия Не начался Швеция Кто победит в основное время? П1 X П2

В 21:45 мск вынесенный матч в Лангау пройдёт между сборными Швейцарии и Финляндии. На предыдущем этапе Евротура швейцарская сборная с минимальным счётом 1:0 обыграла финскую сборную.

Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer 06 февраля 2025, четверг. 21:45 МСК Швейцария Не начался Финляндия Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.