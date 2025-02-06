Расписание матчей Еврохоккейтура на 6 февраля 2025 года
Поделиться
Сегодня, 6 февраля, начнётся шведский этап Еврохоккейтура. В сегодняшнем игровом дне команды проведут два матча.
В 21:00 мск в Стокгольме на лёд «Авичи-Арены» выйдут сборные Чехии и Швеции. В предыдущем этапе Евротура в Швейцарии сборная Чехии обыграла шведскую сборную со счётом 5:3. На Кубке Карьяла чешская сборная также оказалась сильнее Швеции со счётом 5:2.
Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
06 февраля 2025, четверг. 21:00 МСК
Чехия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 21:45 мск вынесенный матч в Лангау пройдёт между сборными Швейцарии и Финляндии. На предыдущем этапе Евротура швейцарская сборная с минимальным счётом 1:0 обыграла финскую сборную.
Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
06 февраля 2025, четверг. 21:45 МСК
Швейцария
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.
Комментарии
- 6 февраля 2025
-
10:20
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:26
-
08:20
-
07:30
-
06:55
-
06:45
-
06:20
-
06:13
-
06:06
-
06:02
-
05:55
-
05:43
-
04:42
-
03:55
-
03:30
-
03:20
- 5 февраля 2025
-
23:50
-
23:30
-
23:10
-
22:55
-
22:37
-
22:30
-
22:15
-
21:45
-
21:20
-
20:59
-
20:40
-
20:20