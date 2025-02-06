Доминик Гашек поддержал отстранения хоккейных сборных России и Беларуси от ЧМ-2026

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборные России и Беларуси от участия в чемпионате мира — 2026.

«Да, это правильное решение. Пока российская армия не покинет Украину и Россия не возьмёт на себя полную ответственность за все потерянные и искалеченные жизни и за весь ущерб, причинённый Украине, ни одному российскому спортсмену не должно быть разрешено участвовать в международных соревнованиях. Каждый российский спортсмен, к сожалению, является рекламой ужасных российских преступлений.

Если бы российские хоккеисты были допущены до соревнований, это стоило бы многих человеческих жизней, в том числе и российских. И мы не должны этого допустить. Человеческая жизнь — это больше, чем карьера спортсмена», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.