Буре — о совете ИИХФ: когда началось голосование, меня отключили. Я же русский

Член совета Международной федерации хоккея, специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил, что не имел возможности проголосовать при принятии решения об участии сборной России в международных матчах в следующем сезоне.

«Когда началось голосование, то меня отключили от заседания. Потому что права голоса мне так и не дали. Увидели здесь конфликт интересов. Я же русский», — цитирует Буре «Матч ТВ».

Ранее ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований под эгидой организации на сезон-2025/2026. При этом решение о допуске команды на Олимпиаду‑2026 в Италии пока не принято. Этот вопрос будет решать Международный олимпийский комитет.