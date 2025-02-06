«Ак Барс» — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 6 февраля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» 6 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче в Екатеринбурге уверенную победу одержала казанская команда со счётом 6:2.
«Автомобилист» расположился на втором месте в таблице Восточной конференции, «Ак Барс» занимает третью строчку. Обе команды имеют одинаковое количество очков после 51 матча.
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