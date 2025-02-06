«Ак Барс» — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 февраля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче в Екатеринбурге уверенную победу одержала казанская команда со счётом 6:2.

«Автомобилист» расположился на втором месте в таблице Восточной конференции, «Ак Барс» занимает третью строчку. Обе команды имеют одинаковое количество очков после 51 матча.