Расписание матчей ВХЛ на 6 февраля 2025 года

Сегодня, 6 февраля, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 06 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК Металлург Нк Новокузнецк Не начался Рубин Тюмень Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 06 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК Динамо-Алтай Барнаул Не начался Югра Ханты-Мансийск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 06 февраля 2025, четверг. 16:30 МСК Горняк-УГМК Верхняя Пышма Не начался СКА-Нева Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Горняк-УГМК», который набрал 72 очка после 52 сыгранных матчей. На втором месте находится «Металлург» из Новокузнецка с 71 очком. Замыкает тройку лидеров «Рубин», также имеющий 71 очко в активе. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать 31 очко за 49 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.