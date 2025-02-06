Расписание матчей ВХЛ на 6 февраля 2025 года
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Сегодня, 6 февраля, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 февраля 2025, четверг. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
Перерыв
2 : 0
Динамо СПб
Санкт-Петербург
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 февраля 2025, четверг. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Не начался
Дизель
Пенза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Не начался
Рубин
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 февраля 2025, четверг. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Не начался
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ХК Норильск
Норильск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Горняк-УГМК», который набрал 72 очка после 52 сыгранных матчей. На втором месте находится «Металлург» из Новокузнецка с 71 очком. Замыкает тройку лидеров «Рубин», также имеющий 71 очко в активе. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать 31 очко за 49 встреч.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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