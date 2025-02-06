Расписание матчей МХЛ на 6 февраля 2025 года

Сегодня, 6 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 06 февраля 2025, четверг. 13:00 МСК Ладья Тольятти Не начался Кузнецкие Медведи Новокузнецк Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 06 февраля 2025, четверг. 14:00 МСК Русские Витязи Московская область Не начался Хорс-Карелия Кондопога Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 06 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК Толпар Уфа Не начался Сибирские Снайперы Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 06 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК МХК Динамо СПб Санкт-Петербург Не начался Сахалинские Акулы Сахалинская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК АКМ-Юниор Тульская область Не начался ХК Капитан Ступино Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 62 очка после 40 игр. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 64 очка за 41 матч. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (62), на третьем — «Ирбис» (60).