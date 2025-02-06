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Расписание матчей МХЛ на 6 февраля 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 6 февраля 2025 года
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Сегодня, 6 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 13:00 МСК
Ладья
Тольятти
Не начался
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 14:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Не начался
Хорс-Карелия
Кондопога
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Не начался
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 62 очка после 40 игр. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 64 очка за 41 матч. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (62), на третьем — «Ирбис» (60).

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