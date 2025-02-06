Инсайдер НХЛ: Томпсон не получил приглашения в сборную Канады из-за конфликта с тренерами

Инсайдер НХЛ Стивен Валикетт заявил, что голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон не был приглашён в сборную Канады на Турнир четырёх наций из-за конфликта с тренерами Брюсом Кэссиди и Питером Дебуром, с которыми вратарь работал ранее в «Вегас Голден Найтс».

«Я говорил раньше, что там произошло. [Брюс] Кэссиди и [Питер] Дебур не собирались этого терпеть. У них был не лучший опыт работы с Томпсоном в Вегасе. Были времена, когда они хотели, чтобы он играл, но он не был готов. Да, я немного знаю о том, что там произошло, и я не могу это рассказать, но этого никогда не должно было случиться», — цитирует Валикетта RMNB.

Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 21 февраля. Отметим, что в турнире не примет участия ни один игрок «Вашингтона».