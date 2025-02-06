«Ак Барс» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 6 февраля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Встреча начнётся в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче в Екатеринбурге уверенную победу одержала казанская команда со счётом 6:2.
«Автомобилист» расположился на втором месте в таблице Восточной конференции, «Ак Барс» занимает третью строчку. Обе команды имеют одинаковое количество очков после 51 матча.