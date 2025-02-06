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Дрю Даути выразил желание заменить Пьетранджело в составе Канады на Турнире четырёх наций

Дрю Даути выразил желание заменить Пьетранджело в составе Канады на Турнире четырёх наций
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Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути выразил желание заменить игрока обороны «Вегас Голден Найтс» Алекса Пьетранджело в составе сборной Канады на Турнире четырёх наций. Окончательное решение о замене ещё не принято.

«Очень, очень, очень я хочу быть там. Консультант по связям с игроками Райаном Гецлаф по сути просто спросил, думаю ли я, что готов играть на таком уровне. Есть ребята, на которых они смотрят. Они будут следить за мной, чтобы увидеть, как я играю, так что, надеюсь, я играю достаточно хорошо.

Я всё ещё играю достойно, но не так хорошо, как могу. Но, да, довольно хорошо, я думаю, учитывая, сколько времени я пропустил. Но я собираюсь стать лучше. Когда ты пропускаешь так много игр, как будто, неважно, сколько всего ты делаешь вне льда, ты должен получать игровое время», — цитирует Даути пресс-служба НХЛ.

Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 21 февраля.

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