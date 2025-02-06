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Буре: в ИИХФ понимают, что без России на ЧМ они теряют деньги и зрительский интерес

Буре: в ИИХФ понимают, что без России на ЧМ они теряют деньги и зрительский интерес
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Член совета Международной федерации хоккея, специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил, что в ИИХФ осознают финансовые потери в связи с неучастием российской сборной на чемпионатах мира. Ранее ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований под эгидой организации на сезон-2025/2026.

«Это тоже был мой аргумент: без России чемпионат мира не такой интересный. Мы являемся ведущей хоккейной державой. Плюс — я подчеркнул — они теряют деньги без нас, ИИХФ теряет спонсорские деньги. Если Россия не участвует, то, согласно пункту в контракте, спонсоры платят меньше. Я объяснил, что без нашего участия они теряют и зрителей, и деньги. От этого одни минусы. «Да, да, мы всё понимаем. Но...» — говорят в ответ. А это «но» — самое главное, и мы все понимаем, откуда оно и почему», — цитирует Буре ТАСС.

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