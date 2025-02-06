Буре заявил, что ФХР обжалует решение по недопуску России на чемпионат мира до 20 мая

Член совета Международной федерации хоккея, специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение российской и беларусской сборных на международных соревнованиях под эгидой организации на сезон-2025/2026. Буре заявил, что ФХР обжалует это решение в срок до 20 мая.

«Что могу сказать, члены совета в основном ссылаются на то, что не могут обеспечить безопасность участников соревнований при нашем участии в них. Я им сказал, что всё меняется в жизни и глобальные изменения есть. И наши пловцы выступали на чемпионате мира, шахматисты играют, теннисисты. В НХЛ больше 50 человек играет, и проблем с безопасностью не возникает. И мы даже пошли дальше: сказали — если вы так волнуетесь, давайте мы заплатим за эту безопасность. Мы готовы на это пойти.

Потом озвучили решение, большинством голосов проголосовали за продление отстранения. На чемпионате мира 2026 года мы играть не будем. Но наша федерация может и будет обжаловать это решение. У нас есть время до 20 мая, когда будут сыграны последние матчи чемпионата мира 2025 года на групповом этапе. Мы так и поступим. Плюс до мая может очень многое измениться в мире. Проблема там более глобальная, а всё, что происходит в спорте, — это следствие. Если изменится ситуация в мире, то и решение ИИХФ поменяется», — цитирует Буре ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.