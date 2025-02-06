Гашек ответил на вопрос, считает ли справедливым продление бана сборной России по хоккею

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек заявил, что считает справедливым продление отстранения сборной России по хоккею от международных соревнований под эгидой ИИХФ на следующий сезон-2025/2026.

— Считаете ли вы справедливым продление бана сборной России по хоккею?

— Да, это справедливое решение, — сказал Гашек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.