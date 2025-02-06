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Гашек ответил на вопрос, считает ли справедливым продление бана сборной России по хоккею

Гашек ответил на вопрос, считает ли справедливым продление бана сборной России по хоккею
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Чешский бывший голкипер Доминик Гашек заявил, что считает справедливым продление отстранения сборной России по хоккею от международных соревнований под эгидой ИИХФ на следующий сезон-2025/2026.

— Считаете ли вы справедливым продление бана сборной России по хоккею?
— Да, это справедливое решение, — сказал Гашек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.

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