Драйзайтль обошёл Маккиннона и возглавил гонку бомбардиров текущего сезона НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ). Немецкий форвард вышел на первое место в списке бомбардиров текущего сезона с 81 (38+43) очком.

Немецкий нападающий обошёл форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, на счету которого 80 очков (20 голов + 60 результативных передач). На третьей позиции — российская звезда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 75 очков (25+52).

Драйзайтль седьмой сезон подряд набирает минимум 80 очков. Среди игроков, родившихся вне Северной Америки, лишь Яри Курри имеет более длительную серию сезонов с 80+ очками (9).