Драйзайтль обошёл Маккиннона и возглавил гонку бомбардиров текущего сезона НХЛ
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ). Немецкий форвард вышел на первое место в списке бомбардиров текущего сезона с 81 (38+43) очком.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арвидссон (Янмарк, Кулак) – 28:51 1:1 Райхель (Терявяйнен, Михеев) – 39:54 1:2 Скиннер (Драйзайтль, Подколзин) – 41:11 1:3 Драйзайтль (Скиннер) – 48:18 2:3 Донато (Терявяйнен, Бедард) – 52:12 (pp) 3:3 Мартинес (Донато) – 56:16 3:4 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 61:36 (pp)
Немецкий нападающий обошёл форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, на счету которого 80 очков (20 голов + 60 результативных передач). На третьей позиции — российская звезда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 75 очков (25+52).
Драйзайтль седьмой сезон подряд набирает минимум 80 очков. Среди игроков, родившихся вне Северной Америки, лишь Яри Курри имеет более длительную серию сезонов с 80+ очками (9).
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