Тренер «Ак Барса» рассказал, была ли у игроков команды эйфория после разгрома СКА

Тренер «Ак Барса» Денис Ячменёв рассказал о подготовке к матчу с «Автомобилистом». Игра пройдёт сегодня, 6 февраля, в Казани на стадионе «Татнефть Арена» и начнётся в 19:00 мск.

– Что можете сказать об «Автомобилисте»?

– Хороший соперник, команда на ходу. Мы провели отличный выезд, теперь важно, чтобы эмоции были направлены в нужное русло.

– Эйфория от победы над СКА прошла?

– Её и не было. Была радость. Ребята хорошо сыграли, забили красивые голы. Порадовали и себя, и наших болельщиков. Готовимся дальше в рабочем режиме.

– В Санкт-Петербурге удалось забить быстрый гол, какой план на игру сегодня?

– Ребята сами понимают, что очень хорошо, если удаётся забить быстрый гол. Мы стремимся к этому, так как быстрые голы заставляют соперника раскрываться, играть по-другому, — цитирует Ячменёва пресс-служба клуба.