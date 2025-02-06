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Ак Барс — Автомобилист. Прямая трансляция
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18:40 Мск
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Тренер «Ак Барса» рассказал, была ли у игроков команды эйфория после разгрома СКА

Тренер «Ак Барса» рассказал, была ли у игроков команды эйфория после разгрома СКА
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Тренер «Ак Барса» Денис Ячменёв рассказал о подготовке к матчу с «Автомобилистом». Игра пройдёт сегодня, 6 февраля, в Казани на стадионе «Татнефть Арена» и начнётся в 19:00 мск.

– Что можете сказать об «Автомобилисте»?
– Хороший соперник, команда на ходу. Мы провели отличный выезд, теперь важно, чтобы эмоции были направлены в нужное русло.

– Эйфория от победы над СКА прошла?
– Её и не было. Была радость. Ребята хорошо сыграли, забили красивые голы. Порадовали и себя, и наших болельщиков. Готовимся дальше в рабочем режиме.

– В Санкт-Петербурге удалось забить быстрый гол, какой план на игру сегодня?
– Ребята сами понимают, что очень хорошо, если удаётся забить быстрый гол. Мы стремимся к этому, так как быстрые голы заставляют соперника раскрываться, играть по-другому, — цитирует Ячменёва пресс-служба клуба.

Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» 6 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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