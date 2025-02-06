«Вы профессионалы или обидчивые девочки?» Разин эмоционально обратился к судьям КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин обратился к судьям КХЛ, которых ранее в шутку предложил заменить искусственным интеллектом.

«Дорогие судьи! То что вы обиделись на меня за то, что я предложил заменить вас искусственным интеллектом, мне сугубо фиолетово! Демонстративно не поздоровавшись со мной перед вчерашней игрой с «Трактором», вы лишний раз показываете своё пренебрежительное отношение к тренерам команды. Вы профессионалы или обидчивые девочки? То, что вы не состоялись как хоккеисты, — это ваша вина, а не тренеров. (Тренироваться надо было лучше!) Сейчас вы выбрали профессию судьи, так судите, и ведите себя как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие, кому в рай, а кому в ад!» — написал Разин в своём телеграм-канале.