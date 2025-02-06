Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Металлурга» Яковлев рассказал, на что потратил первые большие деньги с хоккея

Защитник «Металлурга» Яковлев рассказал, на что потратил первые большие деньги с хоккея
Комментарии

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что на первые большие деньги от профессионального занятия хоккеем купил квартиру.

— У вас на счету уже 400 матчей. Когда вы планируете завершить карьеру?
— Пока не планирую. Хотелось бы поиграть подольше.

— Какую из имеющихся наград вы считаете самой ценной?
— Олимпийские медали и Кубок Гагарина.

— Когда вы стали получать большие деньги за игру как профессиональный игрок, то на что их тратили в первое время? Были ли это в том числе спонтанные, необдуманные покупки?
— Если честно, я изначально планировал купить квартиру, что, собственно, и осуществил, — цитируют Яковлева «Страсти».

Материалы по теме
Егор Яковлев назвал преимущество Александра Овечкина на льду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android