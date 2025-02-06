Защитник «Металлурга» Яковлев рассказал, на что потратил первые большие деньги с хоккея

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что на первые большие деньги от профессионального занятия хоккеем купил квартиру.

— У вас на счету уже 400 матчей. Когда вы планируете завершить карьеру?

— Пока не планирую. Хотелось бы поиграть подольше.

— Какую из имеющихся наград вы считаете самой ценной?

— Олимпийские медали и Кубок Гагарина.

— Когда вы стали получать большие деньги за игру как профессиональный игрок, то на что их тратили в первое время? Были ли это в том числе спонтанные, необдуманные покупки?

— Если честно, я изначально планировал купить квартиру, что, собственно, и осуществил, — цитируют Яковлева «Страсти».