«У всех ребят были слёзы». Яковлев — о первой игре за «Локомотив» после трагедии

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о первом матче в составе «Локомотива» после трагедии, в которой погиб весь состав ярославского клуба. Сезон-2011/2012 «Локомотив» провёл в ВХЛ и в первом матче уверенно обыграл альметьевский «Нефтяник».

«Как сейчас помню, первый матч возрождённой команды мы играли дома против «Нефтяника». Включили памятный ролик на табло, а после включили свет на арене. Я посмотрел по сторонам: у всех ребят были слёзы на глазах. И в том матче мы не оставили шансов «Нефтянику», который был лидером чемпионата», — цитируют Яковлева «Страсти».

Напомним, перед первой игрой регулярного сезона-2011/2012 КХЛ команда «Локомотив» в полном составе погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.