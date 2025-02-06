«У всех ребят были слёзы». Яковлев — о первой игре за «Локомотив» после трагедии
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о первом матче в составе «Локомотива» после трагедии, в которой погиб весь состав ярославского клуба. Сезон-2011/2012 «Локомотив» провёл в ВХЛ и в первом матче уверенно обыграл альметьевский «Нефтяник».
ВХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2011, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 1
Нефтяник
Альметьевск
1:0 Мальцев (Апальков, Зюзякин) – 13:19 (5x5) 2:0 Яшин (Капустин, Танкеев) – 22:41 (5x5) 3:0 Капустин (Танкеев) – 42:01 (5x5) 4:0 Ердаков (Лукин, Ахметов) – 49:14 (5x4) 4:1 Шангараев (Крутов, Сумин) – 53:41 (5x5) 5:1 Alexei Kruchinin (Ахметов) – 56:33 (5x5)
«Как сейчас помню, первый матч возрождённой команды мы играли дома против «Нефтяника». Включили памятный ролик на табло, а после включили свет на арене. Я посмотрел по сторонам: у всех ребят были слёзы на глазах. И в том матче мы не оставили шансов «Нефтянику», который был лидером чемпионата», — цитируют Яковлева «Страсти».
Напомним, перед первой игрой регулярного сезона-2011/2012 КХЛ команда «Локомотив» в полном составе погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
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