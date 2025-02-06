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Адмирал — Амур, результат матча 6 февраля, счет 2:1ОТ, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» в пятый раз в сезоне обыграл «Амур» в дальневосточном дерби
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Амуром». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Принс (Шулак, Шестаков) – 37:57 (5x5)     1:1 Гальченюк (Барулин, Мищенко) – 54:20 (5x4)     2:1 Старков (Солянников) – 60:55 (4x3)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Лишь на 38-й минуте нападающий «Адмирала» Шейн Принс забил первый гол в матче с передач Либора Шулака и Аркадия Шестакова. «Амуру» удалось спастись от поражения в основное время благодаря голу в большинстве на 55-й минуте Алекса Гальченюка, которому ассистировали Владислав Барулин и Иван Мищенко. В дополнительное время победу одержали хозяева. Победная шайба на счету Степана Старкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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