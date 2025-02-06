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Ак Барс — Автомобилист. Прямая трансляция
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18:40 Мск
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Форвард «Ирбиса» объяснил, почему считает Александра Барабанова своим кумиром

Форвард «Ирбиса» объяснил, почему считает Александра Барабанова своим кумиром
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18-летний нападающий «Ирбиса» Малик Саберзянов назвал своими кумирами в КХЛ нападающих Александра Барабанова и Никиту Гусева, в НХЛ форвард выбрал Коннора Бедарда.

«В «Ак Барсе» мне нравится игра Александра Барабанова. Равняюсь на этого хоккеиста. К числу кумиров также отнесу Никиту Гусева из «Динамо». Из НХЛ меня впечатляет молодой нападающий Коннор Бедард. Очень круто он играет за «Чикаго Блэкхоукс» в свои 19 лет.

— Барабановские «кораблики» – что-то потрясающее?
— Сто процентов. То, как он катается на льду, владеет шайбой, меня восхищает. Большой мастер, сразу видно, — цитирует Саберзянова «Татар-информ».

Сегодня, 6 февраля, «Ак Барс» встретится на домашнем льду в Казани с «Автомобилистом». Матч начнётся в 19:00 мск.

Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» 6 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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