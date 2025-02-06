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Форвард «Далласа»: Овечкин и Кросби доминируют в НХЛ столько лет, сколько я живу

Форвард «Далласа»: Овечкин и Кросби доминируют в НХЛ столько лет, сколько я живу
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Форвард «Даллас Старз» Уайатт Джонстон признался, что с детства является поклонником игры капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби. На момент дебюта суперзвёздных форвардов в НХЛ Джонстону исполнилось лишь два года.

«Они доминируют в лиге столько, сколько я живу. За Овечкиным было интересно наблюдать, он был очень взрывным игроком. Кросби и Ови — из тех парней, которые находятся на другом уровне. Я был очарован их игрой с детства, и всё это время они оставались в топе хоккеистов», — цитирует Джонстона TSN.

Оба нападающих проводят 20-й сезон в лиге, дебютировав в НХЛ в 2005 году.

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