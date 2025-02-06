Защитник «Ак Барса» Лямкин высказался об игре с «Автомобилистом» в свой день рождения

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о предстоящей игре с «Автомобилистом» в свой день рождения. Встреча пройдёт сегодня, 6 февраля, в Казани на «Татнефть-Арене» и начнётся в 19:00 мск.
– Часто доводилось проводить матчи в свой день рождения?
– Сегодня сыграю впервые. Обычно в феврале всегда выпадала пауза в играх на мой день рождения, проводил время с семьёй.
– Есть ли какая-то дополнительная мотивация в такой день?
– Хочется всех порадовать, перед Матчем звёзд одержать победу.
– Что можете сказать о сопернике?
– Мы с осени не играли против «Автомобилиста», многое подзабылось, тренеры на видеоразборе напомнят. Хорошее большинство, хорошая оборона, любят ловить на ошибках, — цитирует Лямкина пресс-служба клуба.