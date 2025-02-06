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Защитник «Ак Барса» Лямкин высказался об игре с «Автомобилистом» в свой день рождения

Защитник «Ак Барса» Лямкин высказался об игре с «Автомобилистом» в свой день рождения
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о предстоящей игре с «Автомобилистом» в свой день рождения. Встреча пройдёт сегодня, 6 февраля, в Казани на «Татнефть-Арене» и начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Часто доводилось проводить матчи в свой день рождения?
– Сегодня сыграю впервые. Обычно в феврале всегда выпадала пауза в играх на мой день рождения, проводил время с семьёй.

– Есть ли какая-то дополнительная мотивация в такой день?
– Хочется всех порадовать, перед Матчем звёзд одержать победу.

– Что можете сказать о сопернике?
– Мы с осени не играли против «Автомобилиста», многое подзабылось, тренеры на видеоразборе напомнят. Хорошее большинство, хорошая оборона, любят ловить на ошибках, — цитирует Лямкина пресс-служба клуба.

Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» 6 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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