«Наша лучшая игра в домашней серии». Тамбиев — о победе «Адмирала» в дерби с «Амуром»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победный матч с «Амуром» (2:1 ОТ).

«Это была наша лучшая игра в домашней серии из трёх матчей — как по содержанию, так и по качеству. Очень много правильных действий, могли решить исход встречи в основное время. Не скажу, что встреча была закрытой, мы нанесли 44 броска. Вратари хорошо сыграли. Было много активных действий как со стороны «Амура», так и со стороны «Адмирала». Мы совершили много отборов, выигрывали единоборства — это то, чего не было в предыдущем матче с «Барысом», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

Отметим, что «Адмирал» в пятый раз в сезоне обошёл «Амур» в дальневосточном дерби. Заключительная встреча между клубами в сезоне состоится 11 марта.