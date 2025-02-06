«Наша лучшая игра в домашней серии». Тамбиев — о победе «Адмирала» в дерби с «Амуром»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победный матч с «Амуром» (2:1 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Принс (Шулак, Шестаков) – 37:57 (5x5) 1:1 Гальченюк (Барулин, Мищенко) – 54:20 (5x4) 2:1 Старков (Солянников) – 60:55 (4x3)
«Это была наша лучшая игра в домашней серии из трёх матчей — как по содержанию, так и по качеству. Очень много правильных действий, могли решить исход встречи в основное время. Не скажу, что встреча была закрытой, мы нанесли 44 броска. Вратари хорошо сыграли. Было много активных действий как со стороны «Амура», так и со стороны «Адмирала». Мы совершили много отборов, выигрывали единоборства — это то, чего не было в предыдущем матче с «Барысом», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.
Отметим, что «Адмирал» в пятый раз в сезоне обошёл «Амур» в дальневосточном дерби. Заключительная встреча между клубами в сезоне состоится 11 марта.
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