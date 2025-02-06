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В статье на сайте ИИХФ с уверенностью заявили, что сборная России не сыграет на ОИ-2026

В статье на сайте ИИХФ с уверенностью заявили, что сборная России не сыграет на ОИ-2026
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Канадский журналист Эндрю Подниекс в статье на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ) выразил уверенность, что сборная России не сыграет на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Журналист провёл сравнение с играми 2014 года, в которых последний раз участвовали представители Национальной хоккейной лиги.

«Составы мужских сборных в 2026 году будут кардинально другими по сравнению с 2014 годом. Четырёх команд, которые играли в Сочи в 2014 году, даже не будет в Милане: Австрия, Норвегия, Россия и Словения. И есть только три вратаря Олимпиады 2014 года, которые теоретически могут сыграть: швед Юнас Энрот, швейцарец Рето Берра и американец Джонатан Куик», — написал Подниекс в статье.

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