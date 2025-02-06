В МИД РФ оценили продление отстранения сборной России по хоккею

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборную России от участия в чемпионате мира — 2026.

«Международная федерация хоккея в очередной раз приняла политизированное и дискриминационное решение об отстранении сборной России от участия в чемпионате мира по хоккею 2026 года.

Решение в отношении российской сборной — это лицемерие, политизация спорта, малодушие, нарушение всех принципов мирового спорта, мирового спортивного движения. Мы желаем Международной федерации хоккея набраться, наконец, мужества и признать, что попытки «отменить» российский спорт несостоятельны и бьют по ним же самим», — приводит слова Захаровой ТАСС.