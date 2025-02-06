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Рыбин: вокруг СКА много шума, отдельное спасибо надо сказать Ротенбергу

Рыбин: вокруг СКА много шума, отдельное спасибо надо сказать Ротенбергу
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Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о медийной работе СКА и главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга.

— Можно ли назвать СКА самой медийной командой лиги?
— Безусловно! Вокруг них очень много шума, особенно вокруг их пресс-конференций. Тут отдельное спасибо надо сказать Роману Ротенбергу и журналистам, которые задают ему вопросы.

— Хорошо или плохо, что вокруг команды так много инфошума?
— И хорошо, и плохо. Может, где-то и мешает сконцентрироваться на хоккее. Но лучше такие пресс-конференции, как у Ротенберга, чем скучные. Немного иронии не помешает, — приводит слова Рыбина «Спорта день за днем».

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