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Рябыкин назвал слабое место лидера Восточной конференции КХЛ «Трактора»

Рябыкин назвал слабое место лидера Восточной конференции КХЛ «Трактора»
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин заявил, что слабое место «Трактора» в нынешнем сезоне — слабая вратарская ротация.

— Думаю, «Трактор» по делу лидирует в конференции, это подтвердило и вчерашнее уральское дерби. Команда мощно начала регулярный чемпионат, выглядела легко, по всей видимости, была не самая тяжёлая предсезонка. Да, ближе к зиме наступил спад. Но тут сработал менеджмент, перед закрытием обменов состав обновился чуть ли не на четверть. Уверенный ход был восстановлен.

Можно сказать, «Трактор» в этом сезоне идёт ва-банк. Очень много усилий для достижения чемпионского результата.

— Есть ли у Челябинска слабые места?
— Как и любая команда, «Трактор» зависим от своего первого вратаря — Фукале. Как только его меняют, Челябинск сразу начинает выглядеть не лидером, а середняком, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

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