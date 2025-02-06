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«Я был в шоке». Голкипер «Питтсбурга» Мурашов — о помощи от Кросби на тренировке

«Я был в шоке». Голкипер «Питтсбурга» Мурашов — о помощи от Кросби на тренировке
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Российский голкипер системы «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов рассказал о помощи от капитана «пингвинов» Сидни Кросби на тренировке клуба.

«Есть одна маленькая история, которая произвела на меня огромное впечатление, хотя она может показаться ничем не примечательной. Во время тренировки вратари используют резиновые отбойники на ворота, чтобы коньки не затуплялись.

Мы делали упражнение, и один из отбойников отлетел, ещё моя клюшка сломалась. Я подъехал, чтобы взять новую клюшку, а когда вернулся, то увидел, как Кросби прикрепляет отбойник обратно к воротам. Я был в шоке. Этот парень выиграл всё, что только можно, но он не колеблясь помог молодому вратарю. Такое внимание к деталям делает его особенным», — приводит слова Мурашова RG.

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