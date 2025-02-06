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Майоров: не уверен, что позиция клубов НХЛ как-то повлияет на возвращение сборной России

Майоров: не уверен, что позиция клубов НХЛ как-то повлияет на возвращение сборной России
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отреагировал на информацию от ESPN, в которой было сказано, что руководители клубов НХЛ надеются на возвращение сборной России на молодёжный чемпионат мира.

«Не уверен, что позиция руководителей клубов НХЛ может как-то повлиять на эту ситуацию. Это политический вопрос, и пока не закончится СВО, нам сложно будет на что-то рассчитывать. Другое дело, что мне непонятно, почему нам запрещают выступать на ЧМ-2026, который будет только через полтора года. Не слишком ли торопится ИИХФ с этим отстранением? Логичнее было бы сказать, что пока не созданы условия для участия России и Беларуси», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

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