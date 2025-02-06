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Быков: не все на это способны, но Рене Фазель держит удар со стороны политиков

Быков: не все на это способны, но Рене Фазель держит удар со стороны политиков
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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о стойкости к политическому давлению у бывшего президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля.

«Спорт и политика пересекаются. Спорт имеет большое давление со стороны политиков. Видимо, там, в ИИХФ, тоже непросто, но если ты в спорте, то привык держать удар. Не все на это способны, а Рене этот удар держит», — приводит слова Быкова ТАСС.

Напомним, сегодня, 6 февраля, бывшему главе ИИХФ и экс-члену Международного олимпийского комитета Фазелю исполнилось 75 лет. Рене возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 год. В 2021 году в Санкт-Петербурге на полугодовом конгрессе ИИХФ Фазеля сменил француз Люк Тардиф.

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