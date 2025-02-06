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В КХЛ отреагировали на высказывание Андрея Разина про судей лиги

В КХЛ отреагировали на высказывание Андрея Разина про судей лиги
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В Континентальной хоккейной лиге отреагировали на высказывание главного тренера «Металлурга» Андрея Разина касаемо судей КХЛ.

«Лига не комментирует личные суждения и высказывания. Что касается неудовлетворённости теми или иными действиями судей, тренеры и руководители команд имеют предусмотренные регламентом КХЛ возможности подавать запросы на спорные эпизоды в СЭК», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

На данный момент «Металлург» провёл 53 матча и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции.

Напомним, ранее Андрей Разин обратился к судьям КХЛ, которых ранее в шутку предложил заменить искусственным интеллектом.

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